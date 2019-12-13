6A girls soccer finals - Ogden 03
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Davis midfielder Reagan Neuenswander (8) tries to head the ball during the 6A state championship match between the American Fork Cavemen and the Davis Darts held Friday, Oct. 25, 2019, at Rio Tinto Stadium in Sandy. Isaac Hale, Daily Herald

 Isaac Hale, Daily Herald

Bear River: Makenzie Lorimer

Ben Lomond: Allie Jenson

Bonneville: Sadie Beardall, Gabby Carlson, Maddie Callahan

Bountiful: Jamelle Latu

Box Elder: McKenna Ricks, Grace Oki

Clearfield: Madalyn Smith

Davis: Ruth Wright, Annie Haycock, Reagan Neuenswander, Jaquilyn Tidwell

Farmington: Abby Orison, Abigail Ferrell, Elizabeth Hoover

Fremont: Taylor Chugg, Abbi Sanford

Layton: Brynlee Roberts, Hannah Roe

Morgan: Sadie McGreer, Faith George

Northridge: Makayla Halley, Sierra Sivulich, Chloe Cypers

Ogden: Brynn Soelberg

Roy: Abbie Dalebout, Savanna Martinez

St. Joseph: Ellen Rickerd

Syracuse: Abby Schofield

Utah Military: Eilish Rennie

Viewmont: Lydia Pitt

Weber: Miranda Hales

Woods Cross: Kristen Kirkham

You can reach prep sports reporter Patrick Carr via email at pcarr@standard.net. Follow him on Twitter @patrickcarr_ and on Facebook at facebook.com/patrickcarr17/.

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