Bear River: Makenzie Lorimer
Ben Lomond: Allie Jenson
Bonneville: Sadie Beardall, Gabby Carlson, Maddie Callahan
Bountiful: Jamelle Latu
Box Elder: McKenna Ricks, Grace Oki
Clearfield: Madalyn Smith
Davis: Ruth Wright, Annie Haycock, Reagan Neuenswander, Jaquilyn Tidwell
Farmington: Abby Orison, Abigail Ferrell, Elizabeth Hoover
Fremont: Taylor Chugg, Abbi Sanford
Layton: Brynlee Roberts, Hannah Roe
Morgan: Sadie McGreer, Faith George
Northridge: Makayla Halley, Sierra Sivulich, Chloe Cypers
Ogden: Brynn Soelberg
Roy: Abbie Dalebout, Savanna Martinez
St. Joseph: Ellen Rickerd
Syracuse: Abby Schofield
Utah Military: Eilish Rennie
Viewmont: Lydia Pitt
Weber: Miranda Hales
Woods Cross: Kristen Kirkham