Bear River: Oaklie Maxfield, Kati Gibbs

Ben Lomond: Shaylee Beardall

Bonneville: Izzy Togisala, Lexi Sulkey, Bree Pedersen

Bountiful: Annie Salazar, Corinne Hall, Livi Arona

Box Elder: Makena Earley, Jostlen Leggett, Kallie Bair

Clearfield: Brynnley Christiansen, Kaycee Valencia

Davis: Rachel Stott, Britney Brklacich, Sydney Eyre

Farmington: Emily Barton

Fremont: Cortney Rhees, Hunter Pales

Layton: Kaitlyn Roberts, Leah Knight

Morgan: Kassidy Mikesell, Danielle Cook, Rachel Edgington

Northridge: MaKenna Kap, Keziah Stutzman

Ogden: Alayna Brown

Roy: Jakell Eddy, Makenzi Heuck

Syracuse: Rachel Godfrey, Aubri Huffaker

Viewmont: Savana Walker

Weber: Miranda Dee

Woods Cross: Sadie Bevan, Jess Wall

You can reach prep sports reporter Patrick Carr via email at pcarr@standard.net. Follow him on Twitter @patrickcarr_ and on Facebook at facebook.com/patrickcarr17/.

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