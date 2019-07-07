Bear River: Oaklie Maxfield, Kati Gibbs
Ben Lomond: Shaylee Beardall
Bonneville: Izzy Togisala, Lexi Sulkey, Bree Pedersen
Bountiful: Annie Salazar, Corinne Hall, Livi Arona
Box Elder: Makena Earley, Jostlen Leggett, Kallie Bair
Clearfield: Brynnley Christiansen, Kaycee Valencia
Davis: Rachel Stott, Britney Brklacich, Sydney Eyre
Farmington: Emily Barton
Fremont: Cortney Rhees, Hunter Pales
Layton: Kaitlyn Roberts, Leah Knight
Morgan: Kassidy Mikesell, Danielle Cook, Rachel Edgington
Northridge: MaKenna Kap, Keziah Stutzman
Ogden: Alayna Brown
Roy: Jakell Eddy, Makenzi Heuck
Syracuse: Rachel Godfrey, Aubri Huffaker
Viewmont: Savana Walker
Weber: Miranda Dee
Woods Cross: Sadie Bevan, Jess Wall